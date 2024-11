Una giornata pazzesca. Un finale di stagione degno di un film di Hollywood. Un’altalena di emozioni capace di coinvolgere anche chi era comodamente seduto sul divano. È il caso del Rende che, nonostante il riposo forzato imposto dal calendario, strappa il pass d’accesso ai playoff dopo il suicidio calcistico di Cavese e Viterbese. I ragazzi di Modesto si scontreranno contro il Potenza. Che nel frattempo al “Viviani” batteva di misura la Vibonese formato under con un gol di Terracino. Per la squadra di Orlandi cala il sipario: squadra in vacanza e appuntamento al prossimo anno.

Continua, eccome se lo fa, l’avventura della Reggina che ai playoff incrocerà il Monopoli e non la Casertana di Pochesci. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l’uomo più chiacchierato durante l’inaugurazione del primo store ufficiale amaranto in piazza Duomo. E poi il campo. La gara folle del “Ceravolo” di Catanzaro chiusa 6-3 per le aquile di Gaetano Auteri dopo una rimonta epica, sotto di due gol, che regala ai giallorossi l’accesso diretto alla fase nazionale degli spareggi promozione. Insomma davvero una domenica bestiale. Inseguendo il sogno Serie B.