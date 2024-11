Tutti in vacanza. Almeno per una decina di giorni. Poi si ritornerà a sudare per preparare al meglio il rientro in campionato. Previsto per il 20 gennaio. La Serie C saluta il 2018 con un ultimo turno al fulmicotone formato prima giornata di ritorno.

La domenica che premia il Catanzaro che a Potenza cala la “manita” ai ragazzi di Raffaele con una partita attenta e precisa chiusa, di fatto, già nel primo tempo. Sono serviti quasi 60 minuti, invece alla Vibonese per spaccare l’equilibrio sul taccuino contro il Bisceglie in un Razza inzuppato d’acqua. Forza, tecnica e precisione nel tiro di Mario Prezioso. Un po’ più fortunato il raddoppio di Collodel.

Bisceglie al tappeto e per gli Orlandi boys è un dolce fine anno. Un po' più amaro il brindisi della Reggina ripresa dal Trapani sui titoli di coda. È Corapi a rovinare la festa amaranto dopo il vantaggio firmato Redolfi. Va peggio al Rende steso in rimonta dalla Paganese al Lorenzon. Poco male per una squadra che chiude il 2018 lì dove lo aveva iniziato. In piena zona playoff. Quest’anno in buona compagnia: insieme a tutte le altre cugine calabresi.