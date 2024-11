Fase finale del campionato di Serie C pronta a entrare nel vivo. Con un comunicato ufficiale, infatti, la Lega Pro ha ufficializzato il calendario con le date dei playoff e dei playout per la stagione 2018-2019. Il primo turno degli spareggi promozione - quelli relativi al girone - si svolgerà in gara unica domenica 12 maggio; il 25 maggio la finale di ritorno dei playout. A chiudere la stagione di Serie C sarà la finale di ritorno playoff in programma il 16 giugno. Il calendario completo:

Fase Play off del girone

1° turno – gara unica domenica 12 maggio 2019

2° turno – gara unica mercoledi’ 15 maggio 2019

Fase Play off nazionale

1° turno – gara di andata domenica 19 maggio 2019

1° turno – gara di ritorno mercoledi’ 22 maggio 2019

2° turno – gara di andata mercoledi’ 29 maggio 2019

2° turno – gara di ritorno domenica 02 giugno 2019

Final four

Finale A – gara di andata sabato 08 giugno 2019

Finale B – gara di andata domenica 09 giugno 2019

Finale A – gara di ritorno sabato 15 giugno 2019

Finale B – gara di ritorno domenica 16 giugno 2019

Play out gironi "A" e "C"

gara 1 - gara di andata sabato 18 maggio 2019

gara 1 - gara di ritorno sabato 25 maggio 2019

gara 2* - gara di andata sabato 01 giugno 2019

gara 2* - gara di ritorno sabato 08 giugno 2019

Play out girone "B"

gara 1 - gara di andata sabato 18 maggio 2019

gara 1 - gara di ritorno sabato 25 maggio 2019