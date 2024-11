Tre punti d’oro in palio per entrambe. Il Crotone per guadagnarsi matematicamente un posto nella griglia play-off, il Monopoli per evitare di giocare gli spareggi salvezza. Si presentava così la sfida allo Scida valevole per la penultima giornata del Girone C di Serie C. Lamberto Zauli e Roberto Taurino hanno avuto modo di “stimolare” i propri giocatori che, per ultimi, potrebbero giocare in questo impianto che ha visto la serie A e che a fine campionato vedrà la tribuna smontata per far posto ad un impianto sportivo ma, soprattutto, museale.

I pitagorici, che vengono dal punto di platino ottenuto sul campo della capolista Juve Stabia dopo il pesante passo falso interno con il Brindisi retrocesso in Serie D, sono a caccia di un successo diventato fondamentale in ottica play-off, perché manca da sei giornate (a Messina l'ultima e unica vittoria degli oltre tre mesi assieme a quella contro il Catania del 7 gennaio scorso proprio allo Scida). I biancoverdi pugliesi sono invece, paradossalmente, in grande salute, nonostante la sconfitta nel derby pugliese sul campo del Taranto che ha messo fine a una striscia di otto risultati utili di fila (16 i punti conquistati), e possono adesso sperare in una salvezza diretta che sembrava piuttosto complicata fino a qualche settimana fa: quartultima a -2 dal Potenza salvo, può ancora evitare la disputa dei play-out incrementando il distacco dalla Virtus Francavilla terzultima (+6) e dal Monterosi penultimo (+8) dando un'occhiata anche alla Turris.

Primo Tempo

Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo del giovanissimo Mattia Giani scomparso prematuramente sui campi dilettantistici del Castelfiorentino United, è il Monopoli che prova per primo una incursione disinnescata da D’Alterio. Il Crotone prende subito il controllo del gioco sfiorando il vantaggio in tre occasioni prima del decimo minuto: prima è Tribuzzi che penetra in area, sulla destra, e mette al centro ma Bizzotto anticipa tutti, poi è addirittura palo, colpito da Gomez, di testa, su cross dalla sinistra di Giron; la palla termina sul destro di D’Ursi che da ottima posizione manda di poco, mandandola fuori perché sbilanciato. Ma al 12’ è doccia fredda: gli ospiti si portano in vantaggio con De Risio che sugli sviluppi di una punizione dalla destra supera D’Alterio in sforbiciata in più che sospetto fuorigioco.

Il Crotone prova a non far spazientire i propri tifosi non avendo nemmeno la possibilità di coinvolgere i propri centrali nel giro palla. Al 24’ dopo che un pallone è stato fatto passare da tre rossoblù in fascia sinistra è Loiacono a sbrogliare su Tommasini in scivolata ed il Crotone fino alla mezz’ora non è più capace di far paura in un clima ambientale davvero difficile con gli striscioni nella sud ancora al contrario e senza cori. Al 32’ è Gomez a provare a girare verso Dalmasso un cross dalla destra troppo telefonato. Ed al 33’ Borello colpisce il palo dal limite dopo una serie di passaggi guardati dai padroni di casa. Il clima è sempre più rovente e la prestazione fomenta per quanto diventa conseguenza. Finisce così con due macchinose punizioni la prima scialba frazione.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi 22 e la Sud che ritorna a cantare il cielo è sempre più blu. Il Crotone non è una furia come ci si augurerebbe ed il Monopoli ci prova da fuori. Al cinquantunesimo angolo con buon colpo di testa di Gomez e conseguente mischia ad un metro e pari solo sfiorato. A cavallo dell’ora di gioco il Crotone cerca di alzare la pressione ma ancora il gioco è poco fluido ed incisivo con il Monopoli che ha gioco facile anche nell’essere sparagnino. La Sud ora è uno spettacolo annientando ogni possibilità di contestazione anche di fronte a praterie che si aprono a favore degli ospiti e passaggi sempre più improbabili dei padroni di casa. Entrano Kostadinov e Felippe per D’Ursi e D’Errico. Arriva così la giocata che permette a Tumminello di pareggiare: Kostadinov innesca Giron sulla sinistra che arriva sul fondo e mette al centro per il 93 che con una splendida girata di testa insacca alle spalle di Dalmasso e firma il 14º gol in campionato.

Cambia tutto e Gomez subito sfiora il vantaggio e tre minuti più tardi sempre lui, Tumminello, fa 15: Tribuzzi va via sulla destra e pennella per Tumminello che, ancora di testa, la mette alla destra di Dalmasso. Ora la gara è completamente diversa nonostante i cambi immediati di Taurino che chiama Berman e De Paoli al posto di Ferrini e Tommasini. C’è anche un contatto più che sospetto su Felippe in area e Zauli richiama Tumminello e Leo per D’Angelo e Rispoli. A 10 dalla fine arriva il sigillo alla solita prestazione di Gomez che fa 15 anche lui in campionato: questa volta appena entrato in area fa partire un radente preciso che castiga per la terza volta Dalmasso. Taurino prova con Ardizzone, Peschettola e Bulevardi per De Risio e Ferrini così come entra Comi per Gomez. Ma la gara è segnata con il possesso, sterile, che passa agli ospiti che non graffiano più. Il Crotone è ufficialmente nei play off potendo anche raggiungere, addirittura, la settima piazza che le consentirebbe di giocare la prima in casa con il doppio risultato a disposizione. Dipenderà dal risultato ad Avellino all’ultima e dai risultati di Giugliano e Latina.

Il tabellino

Crotone 3 Monopoli 1

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Leo (dal 78’ Rispoli), Loiacono, Gigliotti; Giron, Tribuzzi, D’Errico (dal 65’ Felippe), Vinicius, D'Ursi (dal 65’ Kostadinov); Gomez (dall’83’ Comi), Tumminello (dal 78’ D’Angelo). All. Zauli.

MONOPOLI (3-5-2): Dalmasso; Ferrini (dal 73’ Berman), Bizzotto, Angileri (dall’83’ Peschettola); Viteritti, Borello, De Risio (dall’83’ Ardizzone), Iaccarino (dall’83’ Bulevardi), Barlocco; Tommasini (dal 73’ De Paoli), Sosa. All. Taurino.

RETI: De Risio (MN) al 12’; Tumminello (KR) al 67’ ed al 70’; Gomez (KR) all’80’

ARBITRO: Antonino Costanza

AMMONITI: Vinicius (KR) al 20’; De Risio al 21’; Giron (KR) al 48’; Ferrini (MN) al 58’; Tumminello (KR) al 70’