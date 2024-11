Tutte a punti le calabresi. La copertina però la ruba il Cosenza che nel posticipo schiaccia il Matera. Torna il successo a Reggio





Da Bianchimano a De Francesco









Fa tutto il Catanzaro





Il Cosenza non si ferma più. Coppa Italia o campionato non fa differenza per la squadra di Piero Braglia. Dopo l’exploit nel trofeo tricolore, i silani schiacciano al “Marulla” un’altra grande del campionato: il Matera. Sul manto erboso calabrese succede tutto nel secondo tempo. Pascali apre le danze al 64’. Corsi le chiude all’81’. Il Matera riapre la partita solo all’89’ con Digandzic. Ma è troppo tardi per strappare dai denti dei lupi la quinta vittoria consecutiva. Il Cosenza è tornato.Ed è tornata anche la Reggina che sembra aver ripreso il cammino di inizio stagione. Aveva chiuso il 2017 con il successo di Catanzaro firmato Bianchimano. Inaugura il nuovo anno con la vittoria sulla Paganese. Ancora 1-0 ma questa volta decisivo il timbro di De Francesco.Chi ancora sembra ancora in vacanza è il Catanzaro che continua a masticare amaro. A Castellammare i giallorossi fanno il brutto ed il cattivo tempo. Al 29’ Zanini regala il vantaggio alla Juve Stabia. All’87’ raddrizza il match con l’incornata di Letizia. Finisce 1-1.