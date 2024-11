E chi lo ferma più. Il treno amaranto targato Reggina continua la sua rincorsa ai playoff. Davanti agli occhi del suo nuovo presidente Gallo, fresco di presentazione ufficiale, i ragazzi di Cevoli schiantano anche la Viterbese. Al Granillo Tulissi apre le danze. Tassi le chiude. Nel mezzo l’atro gol di casa firmato Doumbia ed il timbro ospite di Mignanelli. Dettagli. E’ il sesto risultato utile di fila per la formazione dello Stretto. La squadra più in forma del momento. L’opposto del Rende che, invece, non riesce a fermare l’emorragia di sconfitte. Tre nelle ultime tre partite. Quattro nelle ultime cinque. Per Modesto e company altra delusione al Lorenzon. Lì dove il Monopoli riesce a segnare due gol. A farsi riprendere e poi a segnarne altri due. Buon per i pugliesi sempre più team da playoff. Come Vibonese e Catanzaro che al Luigi Razza danno spettacolo sugli spalti e sul campo. Rossoblu e giallorossi se le danno di santa ragione. Più pericolosa la formazione di casa. In gol, ma in fuorigioco, gli ospiti. Finisce 0-0 ed il punto sta bene ad entrambe