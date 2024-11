«Il Rende calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Angelo Andreoli. A lui il ringraziamento del club per il lavoro svolto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera». Questo scarno comunicato è stato diffuso oggi dal Rende Calcio, all'indomani della sconfitta con la Paganese (5-1) nel campionato di calcio di Serie C, Girone C. Attualmente la squadra del Cosentino è ultima in classifica