Il sindaco Abramo ha riunito i maggiori gruppi imprenditoriali della città. Obiettivo iscrivere la squadra poi possibile nuovo ingresso di un gruppo nazionale. E nel frattempo a Mantova arrestato il possibile nuovo proprietario del club lombardo

La speranza è che entro il 30 giugno la situazione societaria si possa risolvere, in un modo o nell’altro. La certezza è che il Catanzaro, ben che vada, nella prossima stagione partirà con una penalizzazione. Che potrebbero diventare di più ad inizio del nuovo mese. Mancano gli stipendi di aprile maggio e giugno. Manca la liquidità per l’iscrizione. Manca di fatto la società che ha messo il club ufficialmente in vendita ma ad oggi non ha ricevuto nessuna proposta concreta.

La regia del sindaco. Per sbrogliare la matassa che con il passare delle ore diventa sempre più ingarbugliata, il confermato primo cittadino della città capoluogo, Abramo, ha chiamato a Palazzo del Nobili i gruppi imprenditoriali più importanti della città: dalla Guglielmo Spa al Gruppo Noto, passando dai gruppi Colosimo e Speziali, per finire ai due già ex dirigenti giallorossi Massimo Poggi e Claudio Parente.

La svolta domani? Nella giornata di mercoledì il Catanzaro potrebbe passare dalle mani della famiglia Cosentino alla nuova cordata messa in piedi dal primo cittadino.

Americani chi? A Reggio, al momento, degli statunitensi in riva allo Stretto si è solo sentito parlare ma nessuno li ha visti. Si va avanti con Praticò senza dubbio. Poi si vedrà.

A Rende si fa festa? Intanto ieri la Figc ha fissato i criteri di ripescaggio modificando in parte il regolamento. Priorità alle vincitrici play off di Serie D. Tra queste grandi chance le ha il Rende che, pare, abbia accelerato i tempi per rintracciare i 500mila euro necessari ad inoltrare richiesta.

Riammissione. A Vibo il patron della Vibonese Pippo Caffo, nell’annunciare ufficialmente il rinnovo di mister Campilongo, ha ribadito la volontà del club di ricorrere ad ogni strumento possibile per la riammissione tra i professionisti. E le occasioni, considerata l’esclusione del Latina e le diverse società in difficoltà, almeno una decina, non mancano.

Mantova sotto choc. Piervittorio Belfanti, imprenditore che da alcune settimane stava trattando per acquisire il Mantova, è stato arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a truffe e reati tributari nell'ambito dell'operazione "Formula". A riportarlo la Gazzetta di Mantova. Belfanti sarebbe coinvolto in un traffico di auto contraffatte e per aver intestato a persone di fiducia una serie di locali di Mantova per evadere così il fisco.

Dead line.Entro il 30 giugno andrà depositata la domanda di iscrizione corredata da tutti gli adempimenti burocratici e accompagnata sia dalla tassa di iscrizione (60 mila euro per i club presenti nella stagione precedente e 105 mila per i nuovi) e, soprattutto, dalla fideiussione da 350 mila euro. Quest’ultimo step, a differenza di tutti gli altri, non è sanabile in un successivo momento: le squadre che non presentano l’iscrizione entro il 30 giugno dunque sono automaticamente escluse dai campionati di Lega Pro. Con l’inizio di luglio la Covisoc esaminerà la completezza delle domande di iscrizioni dopodichè comunicherà entro i primi 10 giorni le posizioni da sanare e, infine, entro il 18-20 luglio si conosceranno i nomi delle società ammesse alla stagione 2017/2018. In un secondo momento si procederà agli eventuali ripescaggi, quindi per la compilazione dei gironi bisognerà verosimilmente aspettare l’inizio di agosto.