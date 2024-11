Il campionato di serie C femminile inizia con il tris per la Digem volley - Tavernese Odontoiatria e Medicina - di Marina di Gioiosa. Tre punti e tre set regalano il sorriso al tecnico Massimiliano Di Garbo e alla presidente Rosetta Scozzafava.

Una vittoria inseguita e per nulla scontata, con il quarto set giocato punto a punto prima di decretare vincente la formazione locridea. La New Teodosis si presentava al completo e con un roster di tutta rilevanza composto da atlete esperte. La Digem è nuova nella composizione della sua rosa, arricchita quest’estate e reduce da una partenza e da un’assenza.

Da inizio gara però la Digem lasciava intendere di non voler perdere il viaggio, con le ragazze concentratissime e capaci di guadagnare subito vantaggio. È stato il denominatore di ben due set, prima di cedere il terzo alle padrone di casa. In questo infatti di annotavano tanti errori iniziali, tanto da costringere il mister Massimiliano Di Garbo a sostituire tutto il sestetto in campo. La new Teosidos vinceva il terzo set 25 a 12. Poi Di Garbo operava un cambio di ruolo nella formazione della Digem con Sara Cutri messa a posto 4 e Marialaura Panetta in qualità di opposto. Il quarto set appariva subito combattuto, con Negro e De Girolamo velocissime a concludere l’ingresso in campo del piccolo talento di 13 anni Laura Orobello. Era il set conclusivo, quello del trionfo della Digem nell’esordio in campionato. Sabato 12 ottobre, alle 19:00, la prima gara casalinga contro Ital Soft.