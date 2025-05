Giocato il primo turno dei play off di serie C con la sorpresa della sonora sconfitta in casa e dell’esclusione del Benevento di Auteri. Mercoledì il secondo turno con pitagorici che ospiteranno proprio i bianconeri

Non tutto scontato nei risultati del primo turno a gironi “dell’altro campionato” di serie C che è rappresentato dai play off per decretare la quarta promossa in serie cadetta, dopo che la regular season ha laureato Padova, Virtus Entella ed Avellino.

L’Atalanta under 23 di Ciccio Modesto vince e si qualifica ai sedicesimi in casa del Trento e, soprattutto, la Juventus di mister Brambilla cala una cinquina alle streghe del Benevento di Auteri, presentandosi mercoledì prossimo allo Scida con le stimmate dei terribili, a maggior ragione se si pensa che lo scorso 5 aprile, è vero in casa a Biella, ha vinto contro la squadra di Emilio Longo, quattro a uno.

Nel secondo turno play off di Serie C ci saranno anche la sfida tra il Catania (che ha battuto il Giugliano 3 a 2) ed il Potenza che ha regolato il Picerno molto meno nettamente del 2 a 0 finale. Nel girone A il Renate passa il turno ai danni dell'Arzignano nonostante lo 0-0 del primo turno: da regolamento, ricordiamolo, basta il pari anche nel prossimo a gara secca, vista la miglior posizione in campionato rispetto agli ospiti. Sfiderà nel secondo turno play off la Giana Erminio, che ha battuto di misura la Virtus Verona.

Nell'altra partita, come detto, l'Atalanta Under, che ha eliminato Trento, sfida l'Albinoleffe, quarta nell'ultimo campionato. Mentre nel girone B sono state eliminate Pontedera e Pineto, così come il Gubbio: a giocare il secondo turno playoff al pari del Pescara quarto, sono Pianese, Vis Pesaro ed Arezzo. Il Vis Pesaro ha ottenuto il pass dopo aver pareggiato 1-1 in extratime contro il Pontedera.

Ecco i risultati dei trentaduesimi di finale:

Giana Erminio Virtus Verona 1-0

Renate- Arzignano 0-0

Arezzo-Gubbio 3-1

Benevento-Juventus NG 1-5

Catania-Giugliano 3-2

Pineto-Pianese 0-1

Potenza-Picerno 2-0

Trento-Atalanta U23 1-2

Vis Pesaro-Pontedera 1-1

Mentre i sedicesimi si disputeranno dopo domani mercoledì 7 maggio tutti alle15:00:

AlbinoLeffe-Atalanta U23

Arezzo-Vis Pesaro

Catania-Potenza

Crotone-Juventus NG

Pescara-Pianese

Renate-Giana Erminio