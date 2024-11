Dopo i tre arrivi di ieri (Rossi, Bertoncini e Corazza), anche la giornata di oggi porta volti nuovi in casa Reggina.

Dal Monopoli ecco Paolucci

Alla corte di mister Toscano ecco il centrocampista Lorenzo Paolucci che si trasferisce a Reggio Calabria a titolo definitivo fino al giugno 2022.

Il pescarese classe 1996 ha mosso i primi passi nella squadra della sua città, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2014-15. Nell’estate 2015 si trasferisce a Teramo (Serie C), dove colleziona ventisette presenze e 2 reti. La stagione successiva passa al Taranto, nel girone C, e anche qui si distingue per una buona personalità ed inserimenti con i tempi giusti.

Torna poi al Teramo per altri sei mesi, prima di approdare al Monopoli. La stagione scorsa lo consacra tra i prospetti migliori dell’intero girone. Disputa complessivamente trentaquattro gare, andando a segno per cinque volte e sfornando tre assist.

Dalla FeralpiSalò mister Toscano riabbraccia Marchi

E si spalancano le porte del Granillo anche per il difensore centrale Paolo Marchi che ha sottoscritto un biennale.

Nato a Milano il 4 maggio del 1991, cresce nel settore giovanile dell’Inter. Disputa un campionato Primavera con il Chievo, prima di approdare al Varese. A Carpi arriva l’esordio tra i professionisti, poi la parentesi di Casale. Nell’estate del 2012 il suo cartellino diventa di proprietà del Como. Con la squadra lombarda gioca 73 partite, realizzando due gol. E’ il 2015 e l’ambizioso Pordenone si fionda sul centrale di difesa. Trentuno le apparizioni, prima di legarsi alla FeralpiSalò, dove agli ordini di mister Toscano – che ritroverà alla Reggina – disputa due buone stagioni da titolare.

Intanto oggi seconda giornata di ritiro in proghramma al Centro Sportivo Sant’Agata. Dopo l’allenamento mattutino in palestra, la squadra lavorerà in campo nel pomeriggio.