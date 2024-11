Dalla gioia di Agenore Maurizi, alle lacrime di Fontana, Erra e Trocini. Il primo ha perso il posto. Il secondo ed il terzo (ancora) no

Mai avvio così nefasto. Almeno in Serie C. Il Cosenza non balla e Gaetano Fontana viene esonerato. Impossibile, d’altronde, frenare l’ira dei tifosi silani dopo l’inizio thriller da tre sconfitte e due pareggi e dopo soprattutto la scoppola beccata a Siracusa. Una partita strana. Che il Cosenza aveva praticamente in mano, dopo il doppio vantaggio siglato in appena tredici minuti. A rovinare la festa e far sbalzare fuori la panchina Fontana ci ha pensato, ironia della sorte, il suo ex pupillo Sandomenico, l’uomo della “remuntada” biancoazzurra dopo il pareggio firmato Grillo e Catania. I possibili sostituti: Galderisi, Padalino e Braglia.

L’ultimo sarebbe vicino anche al Catanzaro che dopo le te sberle contro il Lecce potrebbe salutare Alessandro Erra. Almeno questo è quello che chiede una parte della tifoseria giallorossa al presidente Noto. Tuttavia, salvo clamorosi sviluppi e nuovi capitomboli, il trainer di Salerno non è a rischio. Almeno per il momento.

Al pari di Bruno Trocini, tecnico del Rende. La sua è stata un’altra domenica nera. Ma in linea con gli obiettivi stagionali. Il terzo kappaò di fila biancorosso porta la firma del Francavilla. La squadra che sabato prossimo ospiterà la Reggina reduce dal blitz a domicilio di Fondi. Un successo che porta il nome ed il cognome di Agenore Maurizi. Il tecnico dal "coltello" poco affilato ma dal "manico" concreto. Insieme alla capolista Monopoli la formazione dello Stretto ha inanellato la più lunga striscia di risultati utili consecutivi in questo avvio. Un caso? Ai posteri l’ardua sentenza.