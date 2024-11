La settimana appena trascorsa non è stata delle più felici. Almeno non per lo staff tecnico rossoblu guidato da Nevio Orlandi. Allenatore di una Vibonese falcidiata dagli acciacchi e dagli infortuni: «E’ stata forse la settimana più difficile della stagione - commenta il tecnico rossoblu - abbiamo avuto diverse defezioni, qualcuno non è riuscito neppure ad allenarsi un giorno. Situazione - continua- che ha condizionato ovviamente le sedute di allenamento. Ma - sottolinea- io e il mio staff siamo qui per trovare soluzioni e cercare di mandare in campo l’undici migliore». E ci vorrà la migliore Vibonese anche contro la Paganese, ultima della classe, ma squadra che anche a Vibo, come dimostrato nelle ultime settimane, venderà cara la pelle: «E’ la partita più a rischio e quella che non avrei mai voluto giocare adesso - spiega Orlandi. La paganese è una squadra in salute, che ha delle buone qualità, valorizzate da quando ha cambiato allenatore, quindi - rimarca - massima attenzione. Giochiamo contro l’ultima in classifica ma - chiosa l’allenatore rossoblu - dobbiamo far finta di giocare contro la prima in graduatoria generale».