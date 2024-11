Stasera alle 20.30 i rossoblù giocano in Sicilia contro un avversario in salute, ma gli etnei saranno senza il suo bomber principe, convocato in Nazionale Under 20

La gara in programma stasera a Catania alle 20.30 servirà alla Vibonese per avere altre risposte. Risposte ovviamente concrete, in termini di punti, perché l’ultimo posto in classifica appartiene sempre ai rossoblù, sia pure in coabitazione con l’Andria, ed anche perché le altre, a turno, vincono e allungano.

Si recupera la partita saltata per il maltempo, valevole per la dodicesima di campionato e la Vibonese affronta gli etnei nel loro momento migliore. Sei risultati utili per il Catania che ha mostrato una notevole propensione al gol, avendone segnati 14 nelle ultime cinque giornate. La buona notizia, per la Vibonese, è rappresentata dall’assenza del pericolo numero uno, vale a dire l'attaccante Moro, autore di ben 13 reti. È stato infatti convocato nella Nazionale azzurra Under 20 e quindi mancherà la punta di diamante di un Catania che ha anche il secondo miglior attacco del campionato con 22 gol. Decisamente una gran bella differenza rispetto agli 8 centri che la Vibonese annovera al proprio attivo. Allo stesso tempo i siciliani concedono molto, avendo incassato 21 reti, per quella che è la quarta peggiore difesa.

Numeri a parte, alla squadra di D'Agostino serve soltanto una vittoria per ripartire di slancio: i pareggi in questa fase servono veramente a poco. Per l'occasione il tecnico rossoblù ritrova l’esterno Golfo, che potrà così dare una mano in fase offensiva al ritrovato Sorrentino, a segno contro il Monopoli.

I convocati

Un risentimento muscolare ha messo out Grillo. Sono quindi 23 i calciatori selezionati da mister Gaetano D’Agostino per la gara valevole per il recupero della 12esima giornata di campionato di Serie C contro il Catania.

Portieri: Riccardo Mengoni, Leonardo Marson.

Difensori: Amir Mahrous, Nicola Alvaro, Mattia Polidori, Giacomo Risaliti, Pietro Ciotti, Giovanni Mauceri, Jherson Vergara, Emanuele Cigagna, Gheorghe Fomov.

Centrocampisti: Luca Gelonese, Gianmarco Basso, Tumbarello, Filippo Bellini, Yuri Senesi, Luca Cattaneo.

Attaccanti: Francesco Golfo, Domenico La Ragione, Marco Spina, Mamadou Ngom, Mattia Persano, Lorenzo Sorrentino.