Piangono i tifosi di Messina, Mantova, Maceratese e Akragas. Sorridono i supporter di Rende e Vibonese oggi con più chance di rientrare tra i professionisti

Mors tua vita mea. Locuzione latina mai così attuale e adatta in Serie C. Oggi più di ieri in terza serie nazionale c’è chi piange e c’è chi ride. A far malissimo ad alcune piazze il deposito della fideiussione da 350 mila euro necessaria ad avere il via libera al prossimo torneo. Garanzia bancaria non presentata da Mantova, Maceratese, Akragas e Messina. Quattro piazze che al pari di Latina e Como rischiano di sparire dal panorama professionistico

Decisive le prossime 24 ore per evitare l’esclusione dal prossimo campionato di Serie C

Ci sarà tempo fino a domani per dimostrare di aver regolarizzato il tutto. L'11 luglio la CO.VI.SO.C assegnerà poi le licenze nazionali: le squadre respinte potranno inoltrare ricorso fino al 14 luglio, dimostrando chiaramente di aver sanato le difficoltà finanziarie, e avranno definitiva sentenza il 20 luglio.

Il 20 luglio la sentenza definitiva ed il via libera ai ripescaggi. In pole il Rende

Sempre più in corsa il club silano che tra le squadre vincitrici dei play off di serie D è il club con maggiori chance economico-organizzative

La Vibonese adesso ha maggiori probabilità di rientrare in Serie C

La Vibonese non può ritornare tra i professionisti attraverso il ripescaggio ma dovrà ottenere la riammissione e con la probabile uscita di scena anche del Messina, la squadra che ha beffato proprio i rossoblu nel finale della stagione scorsa, la strada appare meno in salita.

Alessio Bompasso