I biancorossi sbancano il De Simone. Porcaro l' eroe della serata. Suo il gol che decide il match

Il sogno continua. La magia anche. Il Rende riprende come meglio non poteva il campionato e con un blitz a domicilio sbanca il De Simone di Siracusa. I locali non pungono e quando Porcaro (al ‘39) porta avanti gli ospiti, i siciliani vanno in confusione. Il Rende ringrazia e vola al quarto posto in classifica. Davanti alla squadra di Trocini solo le tre corazzate: Lecce, Catania e Trapani. Che bellezza il calcio. Che bello il Rende.