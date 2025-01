Nella ventitreesima giornata del girone C del campionato di Serie C, il Crotone ottiene una preziosa vittoria in trasferta sul campo del Messina, con il punteggio di 2-0. Protagonista assoluto della partita è stato Marco Tumminello, autore di una doppietta.

Il match del “Franco Scoglio” inizia con i padroni di casa pericolosi: al 7’ Dell’Aquila ci prova con un tiro da fuori, ma è alto, Gli squali si affidano alla conclusione di Giron (14’): pallone a lato. Al 23’ la squadra di Longo sfiora il vantaggio: Gomez conclude di testa su perfetto cross di Vitale, ma la palla si infrange sul palo.

I rossoblù spingono e riescono a trovare la strada del gol al 39’: abile Marco Tumminello nel capitalizzare un assist di Vitale, portando i suoi in vantaggio. Si va al riposo con i pitagorici avanti nel risultato.

Nella ripresa, il Crotone rientra in campo con il piglio giusto e radoppia al 60º minuto sempre grazie a Marco Tumminello, anche questa volta il numero 93 sfrutta un altro assist di Vitale, e trova il suo secondo gol personale della serata. il 14esimo in campionato.

Il Messina prova a riaprire la partita con alcuni cambi e tentativi offensivi, ma la difesa del Crotone rimane salda fino alla fine. Con questa vittoria, il Crotone si porta al quinto posto in classifica a quota 39 punti, a -5 dalla coppia di testa formata da Monopoli e Benevento.

Il tabellino

MESSINA: Krapikas; Lia, Ndir (19’st Morichelli), Marino, Ingrosso; Garofalo, Petrucci (19’st Anselmo), Crimi (32’st De Sena); Dell’Aquila (19’st Re), Luciani, Pedicillo (11’st Cominetti). A disp.: Curtosi, Salvo, Morleo, Di Palma, Mameli, Adragna, Dumbravanu. All. Modica

CROTONE: D’Alterio; Guerini (39’st Piras), Armini, Di Pasquale, Giron; Gallo (42’st Stronati), Barberis; Silva (39’st Vilardi), Tumminello (29’st Oviszach), Vitale (29’st Schirò); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Cocetta, Groppelli, Cantisani, Rispoli, Spina. All. Longo

ARBITRO: Lovison di Padova

MARCATORI: 40’pt e 15’st Tumminello (C)

AMMONITI: Armini (C), Ndir (M)