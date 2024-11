Un gol per tempo. Botta e risposta tra Cosenza e Reggina. Poche emozioni, tanta rabbia e occasioni sprecate chiudono la ventiseiesima giornata di campionato

Finisce 1-1 il derby del “Marulla” tra Cosenza e Reggina. Partita che chiude la ventiseiesima giornata di campionato. Alla rete dei padroni di casa messa a segno da Bruccini nel primo tempo su calcio di rigore, risponde nella ripresa Hadziosmanovic, al suo primo gol tra i professionisti. Un risultato giusto che rispecchia quanto fatto dalle due formazioni in campo.

Un tempo a testa

Nella prima frazione di gioco infatti è il Cosenza ad impostare la partita. I padroni di casa si fanno subito avanti cercando il vantaggio. Tante idee ma confuse. Quasi allo scadere dei primi 45’ minuti di gioco però arriva l’occasione Pasqualoni In area di rigore commette fallo su Perez. Sul dischetto si presenta Bruccini che trasforma così il rigore nel gol del vantaggio.

La ripresa tra occasioni sprecate ed errori fatali

Nella ripresa Le due squadre continuano a stuzzicarsi senza mai essere incisive. La svolta per la Reggina arriva al 65’. Armeno la mette in mezzo per Hadziosmanovic che con un destro da dentro l'area supera Saracco e insacca la palla dell'uno pari.

Ultimi minuti di gioco

Dopo il pari la Reggina prova a spingere sull’acceleratore ma è sempre il Cosenza ad avere molte più recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Il Cosenza al quarto pari consecutivo si porta a quota 36, la Reggina con 28 punti si allontana dalla zona play out.