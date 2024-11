Dont stop me now. Non fermarmi ora. Cantava Freddy Mercury nel suo inno più sfrenato e sregolato. Dont stop me now. Non fermarmi ora. E’ lo slogan scelto dalla Reggina per la corsa al biglietto che regalerà il primo turno playoff contro il Monopoli. Una gara che nessuno in riva allo Stretto vuole perdersi. In poche ore volatilizzati settemila tagliandi. Si va verso il record stagionale. Diciotto, forse ventimila tifosi sosterranno gli amaranto domenica alle 19:30 quando al Granillo andrà in scena il match contro la formazione pugliese a tinte biancoverdi. In città è corsa al biglietto. File davanti a punti prevendita fin dal mattino. Si andrà avanti così fino al giorno della gara. Una vera e propria febbre playoff che la Reggina ha conquistato con le unghie e con i denti dal ritorno in panca di Roberto Cevoli in poi. Cavese, Casertana e l’apoteosi del “Luigi Razza” contro la Vibonese. Le gare che hanno blindato gli spareggi per la B. Un cammino lungo e tortuoso. A cui nessuno a Reggio vuole rinunciare. Il treno amaranto è partito. La carica del Granillo pure. Don’t stop me now.