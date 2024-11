Nel Monday night andato in scena al Via Del Mare, il Cosenza torna sconfitto dopo una prestazione da applaudire e con un gol annullato

Battuta di arresto per il Cosenza. Il Monday night se lo aggiudica il Lecce grazie alla prodezza di Mancosu al 73’. E la storia che si ripete. Esattamente come qualche anno fa, quando a margine di un primo tempo combattuto del Cosenza, il Lecce portò a casa l’intera posta in palio. Stessa scena nel posticipo dell’undicesima giornata. Un primo tempo equilibrato e combattuto, da entrambe le parti.

Primo tempo giocato ad armi pari

Il Lecce parte subito con pressione costringendo i rossoblù al limite della propria area di rigore. Ma le vere occasioni sono proprio del Cosenza.

Gol annullato per il Cosenza

Al 33’ clamoroso. Baclet ribadisce in rete un palo colpito di testa. Marchetti vede una spinta a Lepore ed annulla, ma i dubbi rimangono. Arrivano le risposte del Lecce ma la prima frazione di gioco si chiude sullo zero a zero.

La svolta nella ripresa

Nella ripresa poche emozioni. La partita continua in pieno equilibrio. Ma a un quarto d’ora dalla fine arriva La svolta. Mancosu Riceve palla e da 25 metri scarica in porta un destro micidiale su cui Saracco nulla può. Loviso sfiora il pareggio con una punizione velenosa, ma arriva il triplice fischio e al Via del mare è game over. Mastica amaro il Cosenza, dopo una prestazione da applaudire e la rabbia per un gol annullato