Sei le operazioni praticamente concluse. Ma il calciomercato conterà poco contro la Viterbese che in casa non perde da due mesi. Match in programma mercoledì alle 14:30

Quattro. Anzi cinque. Più uno. La Reggina cambia pelle e lo fa profondamente nel mercato di riparazione più ricco degli ultimi anni. La nuova proprietà ha messo sul piatto un bel gruzzoletto per aggiustare il tiro in campo e provare a riportare il club amaranto su palcoscenici più prestigiosi. Da subito.

I movimenti “ufficiali”

Soldi cash che il Ds Taibi ha, di fatto, già speso. Chiudendo in pochissime ore diverse operazioni. Quattro i movimenti praticamente ufficiali: Andrea De Falco, esperto centrocampista classe '86, prelevato dal Vicenza Virtus. Nicola Bellomo centrocampista centrale in arrivo dalla Salernitana. L’esterno d’attacco Nicola Strambelli del Potenza ed il centravanti Doumbia del Lecce.

Mancano solo i dettagli

A stretto giro in riva allo Stretto sbarcheranno anche il terzino sinistro di proprietà del Torino Procopio e l’attaccante del Cosenza Allen Baclet.

Si torna in campo

Gongola mister Cevoli che nel frattempo è chiamato a rispondere sul campo nel recupero contro la Viterbese in programma mercoledì. Quando dalle parole si passerà ai fatti. E l’avversario non sarà proprio l’ultimo arrivato. Il gruppo laziale, che deve recuperare ancora sette partite, infatti, non perde in casa dallo scorso 6 novembre e dalla trasferta di Vibo in poi è sempre andato a punti. Non resta, quindi, che attendere il fischio d’inizio. Previsto alle 14:30. Arbitrerà il signor Cudini di Fermo.