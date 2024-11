La squadra di Modesto si conferma regina dei derby. Decisivo il timbro dell’ex Gigliotti buttato nella mischia nel finale da Ciccio Modesto

Il Rende non sbaglia un derby. Non lo ha fatto mai lo scorso anno. Continua a non farlo in questa nuova stagione. I biancorossi stendono il Catanzaro nella prima straregionale che apre la seconda giornata di campionato. Decisiva la mossa di Ciccio Modesto che getta nella mischia Gigliotti e cambia il volto alla gara. È proprio l’ex giallorosso a punire gli Auteri boys e regalare il secondo successo di fila nel torneo.







La cronaca





Buon avvio del Catanzaro che dopo 7’ centra un palo clamoroso con Fischnaller sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Catanzaro non molla la presa ma con il passare dei minuti però il Rende recupera campo e poco a poco guadagna terreno, seppur, senza creare vere e proprie occasioni nitide da rete, costringe il Catanzaro a stare sulla difensiva.





Nella ripresa è sempre il Rende a tenere il pallino del gioco. Pronti via e Rossini va in gol con una giocata da urlo: colpo di tacco su cross di Blaze e pallone in fondo al sacco. L’arbitro però ha già fermato il gioco per offside e la magia del numero undici giallorosso è inutile. Poi sale in cattedra il Catanzaro che con Giannone e Kanoute mette i brividi alla retroguardia biancorossa. Modesto capisce che serve qualcosa di nuovo in campo e getta nella mischia Gigliotti al posto di Vivacqua. È la mossa che spacca il match perché il neo entrato fa cambiare marcia alla sua squadra e dopo un paio di tentativi andati a vuoto all’85 trova il gol partita. Al Lorenzon il Rende si conferma regina assoluta bei derby. Prima vittima di quest’anno il Catanzaro di Auteri.