Il Rende Calcio rende noto, con un comunicato, che la gara di domani contro il Siracusa, valevole per la 26 giornata del campionato di serie C, si giocherà a porte chiuse. «La decisione - si legge nella nota della società calabrese - è stata comunicata dalla Lega Pro dopo che la stessa ha preso atto del provvedimento emesso dal prefetto della provincia di Cosenza con il quale si dispone lo svolgimento della gara in assenza di spettatori. Motivi di ordine pubblico legati ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla statale 107 - si legge infine - sono alla base della decisione assunta».