Nell’anticipo di Serie C, tra Juve Stabia e Reggina, altro k.o. per gli amaranto battuti in rimonta dai padroni di casa per 2-1. Sono ora tre le sconfitte consecutive.

Ad aprire la diciannovesima giornata di campionato Juve Stabia Reggina e per gli amaranto arriva un’altra sconfitta. Al Menti finisce 2-1. Le vespe, sotto nel primo tempo, centrano i tre punti in rimonta. Partita completamente da dimenticare per la squadra di Agenore Maurizi.

Primo tempo a favore della Reggina

Avvio di gara tutto a favore della Reggina. A sbloccarla infatti ci pensa Fortunato, al 15’ in contropiede. I padroni di casa provano a pungere senza mai però essere pericolosi. Allo scadere Canotto sbaglia clamorosamente il gol del pareggio con tutto lo specchio della porta libero. Dunque la prima frazione si chiude con la Reggina in vantaggio.

Secondo tempo, rimonta Juve Stabia

Nella ripresa squadre nettamente in calo, la Reggina cerca di controllare la partita, la Juve Stabia non riesce ad essere incisiva. Bisognerà aspettare il 63’ per la svolta. Calcio d’angolo per la Juve Stabia, la difesa amaranto non controlla, e il tiro di Viola finisce diritto dritto in porta. Dopo il pareggio, i padroni di casa prendono completamente in mano la situazione. Dieci minuti dopo infatti arriva il raddoppio della Juve Stabia: Bachini ancora un corner mette dentro la rete del 2-1. La Reggina cerca di reagire sfiorando la rete all’89’ senza però riuscire a pareggiare.

Con questo successo la Juve Stabia raggiunge il quinto posto in classifica con 25 punti, la Reggina invece resta con 18 punti, con 3 lunghezze in più sulla zona retrocessione e in piena crisi.