Tutti in campo di sabato. Saturday easter lo chiamano gli anglosassoni. E’ il calcio prepasquale formato Serie C. Nel giorno in cui il Catanzaro mette in tasca ufficialmente i tre punti a tavolino contro il Matera, sarà nuova bagarre in zona playoff. Dieci squadre in otto punti. Le ultime tre gare ne regaleranno nove. C’è speranza per tutte. Per la Reggina che al Granillo attende la Casertana dopo aver cambiato Direttore generale. Via Iiiriti dentro Gianni ex Sambenedettese. Ma una chance agli spareggi promozione vuole giocarsela anche il Rende. La squadra di Calabria che però avrà solo due partite da giocare. La prima domani a Vibo contro un Trapani che non può permettersi passi falsi per continuare a tenere vivo il sogno promozione diretta. La lotta è sulla Juve Stabia che 400km più a nord sfiderà la Vibonese. Il team di casa nostra che rischia più delle altre di restare fuori dal treno playoff. Con una vittoria la Juve Stabia festeggerebbe aritmeticamente la promozione in B. Ma potrebbe anche permettersi il lusso di pareggiare o perdere qualora il Trapani scivolasse contro il Rende. Calcoli ed ipotesi che, tuttavia, conteranno poco o nulla al fischio iniziale.