Sorrisi, lacrime e bocche amare. C’è tutto nel saturday di Serie C. Tutte in campo le formazioni calabresi. Tutte di sabato. In una lunga giornata conclusa nella notte di Catania in cui la Reggina sogna di strappare via dal Massimino un punto ai corazzieri etnei. La beffa, tuttavia, arriva proprio sul gong su questa sfortunata indecisione del portiere amaranto Confente, uno dei migliori fino a quel momento.

Altra beffa in zona Cesarini per il Rende. Per i biancorossi di Modesto primo pareggio dell’anno e stop di successi consecutivi. A rovinare la settima meraviglia silana è Heatley che al 91’ trova la zampata vincente imponendo la “X” a Vivacqua e compagni in gol al 27’ con Godano dopo l’espulsione del portiere di casa Vono.

Sorridono di gusto, invece, Catanzaro e Vibonese. I giallorossi di Auteri non si fermano più e a Lentini contro la Sicula Leonzio infilano la terza vittoria di fila in campionato. a fare la differenza altre due perle. Quella di D’Ursi al 67’ e Iuliano cinque minuti dopo.

Basta e avanza un gol alla Vibonese di Orlandi, invece, per condannare la Viterbese alla quinta sconfitta stagionale. cinque come i successi casalinghi di fila inanellati dai rossoblu trascinati ancora una volta da Leonardo Taurino. Per lui sei gol, cinque al “Luigi Razza”.