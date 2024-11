Al Ceravolo spunta lo striscione a sostegno dei cugini rossoblu che racconta il calcio più bello al di là dei risultati

Nel segno della "X" va in archivio anche la terza giornata calabrese di Serie C. Pareggiano tutte, tranne il Rende beffato in casa dal Siracusa (in gol con Mancino al 47') e soprattutto condizionato dal l'espulsione di Franco alla mezz'ora che ha lasciato in inferiorità numerica i biancorossi per troppo tempo. Non sfrutta a pieno la superiorità numerica invece la Reggina che a Pagani ristabilisce gli equilibri con Sciamanna ad inizio ripresa dopo il gol di Cesaretti al 25', ma non approfitta del rosso sventolato a Picone (al 71') portando via solo un punto.





Lo stesso che mette in tasca il Cosenza a Matera. È il primo quest'anno per la squadra di Fontana. I lupi giocano alla pari contro la corazzata di Auteri e nel secondo tempo sprecano un'azione clamorosa con Mungo a tu per tu con il portiere di casa. Finisce 0-0. Stesso risultato tra Catanzaro e Juve Stabia al "Ceravolo". Aquile e vespe sparano a salve e far notizia allora è lo spettacolo in curva e in tribuna dove appare anche uno striscione a sostegno della Vibonese: "Vibo non mollare" scrivono i supporters giallorossi. Ancora il calcio insegna qualcosa.