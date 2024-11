Ancora una sconfitta per il Catanzaro. Contro il Matera finisce 2-1. Il Rende riacciuffa il Bisceglie sul finale. Pari a reti involate per la Reggina.

MATERA-CATANZARO 2-1

Un'altra giornata nera per le calabresi di Serie C. Il Catanzaro torna sconfitto da Matera. Partita dominata ampiamente dai padroni di casa che chiudono in vantaggio già il primo tempo grazie alla doppietta di Dugandzic. Il match si sblocca al 13' da un'intuizione nata da Di Livio. Il raddoppio al 29' sempre da un'azione in contropiede di Di Livio. Dunque partita in discesa per la squadra di Auteri.

Nella ripresa il Catanzaro prova a reagire cercando almeno di strappare il pari. A riaprire la partita, all'8' è l'ex di turno Infantino con un cross dalla destra di Zanini.

I giallorossi ci provano fino alla fine contro un Matera rimasto in dieci per l'espulsione di Buschiazzo ma dopo 6 minuti di recupero l'arbitro dice che può bastare. Il Catanzaro torna a casa con un'altra sconfitta che non fa presagire nulla di buono.



RENDE-BISCEGLIE 1-1

Chi recupera in extremis è invece il Rende. Al Lorenzon contro il Bisceglie finisce uno pari.

Sotto di un gol nel primo tempo, arriva la reazione del Rende nella ripresa. A raddrizzare il match Denny Gigliotti che trova il gol del pari su calcio d'angolo. Occasione sprecata per la squadra di Trocini che però non drammatizza.

FIDELIS ANDRIA-REGGINA 0-0

Bicchiere mezzo pieno per la Reggina. Contro la Fidelis Andria si chiude a reti inviolate. Per gli amaranto era fondamentale non perdere in casa di una delle dirette concorrenti in chiave play out. Una partita tattica, ben studiata dalla due compagini più attente a difendere che ad attaccare. Un pari che comunque fa riflettere in riva allo stretto. Il punteggio pieno manca ormai da troppo tempo.