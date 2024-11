Il campionato di Lega Pro partirà il prossimo 4 settembre. Il derby tra i due club calabresi è in programma, nel corso del girone d’andata, il prossimo 6 novembre nel capoluogo di regione, mentre il ritorno è previsto per il 12 marzo nella città pitagorica

È da poco terminato il sorteggio del calendario girone C per il prossimo campionato di Serie C 2022-2023, il gruppo di cui fanno parte le squadre calabresi Catanzaro e Crotone. La stagione inizierà il prossimo 4 settembre e nel primo turno le aquile giallorosse scenderanno in campo allo stadio Ceravolo contro il Picerno, mentre gli squali rossoblù dovranno vedersela con il Messina in trasferta. Si concluderà domenica 23 aprile 2023. Previste soste domenica 25 dicembre 2022 e domenica primo gennaio 2023. Questi, invece, i turni infrasettimanali: mercoledì 14 settembre, mercoledì 19 ottobre, mercoledì 30.

Il calendario