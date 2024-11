Il primo fischio d'inizio del campionato è in programma per domenica 27 agosto 2023. La Coppa Italia al via il 20 agosto. Il quadro completo

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato le date relative alla stagione 2023-24 della Serie C. Il primo fischio d'inizio della nuova stagione è in programma per domenica 27 agosto 2023. La Calabria, nel terzo livello del calcio italiano, sarà rappresentata dal Crotone.

Le date

Sosta: domenica 31 dicembre 2023. Turni Infrasettimanali: n.3 Turni da determinare. Turno Festività Natalizie: sabato 23 dicembre 2023. Termine del campionato di Serie C: domenica 28 aprile 2024.

Per quanto riguarda invece i play off, l'inizio è stato programmato per domenica 05 maggio 2024. I play out, invece: gara di andata, sabato 11 maggio 2024 e gara di ritorno, sabato 18 maggio 2024. La Coppa Italia Serie C prenderà il via domenica 20 agosto 2023 con il primo turno eliminatorio.