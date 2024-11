Questo trentunesimo turno di serie C mette di fronte Crotone e Latina per una lotta, importante, non solo per rafforzare la zona play off, per entrambe le squadre che oggi in terra calabrese andranno alla caccia di tre punti fondamentali per i rispettivi cammini. Da una parte i padroni di casa che proveranno a dare inizio alla continuità di risultati e prestazioni positive una volta per tutte; dall’altra parte gli ospiti del Latina Calcio che hanno un margine di un punto dalle inseguitrici della zona playoff ma possono e devono non allontanarsi ulteriormente dalle rivali più in alto con il Giugliano, sesto, già a più quattro. Entrambe le squadre con tante assenze, entrambe che puntano a fare della disponibilità e dell’adattabilità presenze costanti a riferimento di questo gioco di squadra così amato e seguito.

Primo Tempo

Pronti via e dal calcio d’inizio, Capanni scaglia un bolide al limite dell’area in meno di 5 secondi con tre passaggi. Il Crotone risponde con il possesso e due conclusioni da fuori di Bruzzaniti prima e D’Ursi dopo su angolo battuto dietro. Fino al quarto d’ora di gioco la squadra di Baldini costringe lo strano modulo di Fontana a rannicchiarsi in una sorta di 5-4-1 che però non crea pericoli per Guadagno che sostituisce Fasolino tra i pali. Al 24’ angolo guadagnato da Bruzzaniti in una delle rarissime incursioni esterne. Con Giron che conclude da fuori alto, dopo che la battuta verso centro area avversaria era stata respinta di testa dalla difesa avversaria. Alla mezz’ora altro tiro da fuori di Riccardi questa volta, altissimo. Al 33’ Giron riesce finalmente ad arrivare in fondo ed a mettere una buona palla che però Cortinovis spazza. Al 38’ mischia in area crotonese sbrogliata dall’arbitro per un intervento scomposto di Mastroianni a cui segue D’ursi che si libera bene entrando in area ed impegnando per la prima volta Guadagno. Prima frazione davvero noiosa che termina a reti bianche.

Secondo Tempo

Entrano subito Crialese, Bove e Gomez per Bruzzaniti, Gigliotti e Comi. Dal punto di vista tattico cambia nulla. Anzi è il Latina a sembrare in grado di controllare palla e gioco anche dal basso ma guadagnando campo ed al terzo minuto seguendo una ottima trama dalla destra che porta Capanni a calciare verso Dini, contrato in angolo. Al 53’ Paganini riesce a saltare come birilli il centrocampo pitagorico trovando un altro angolo anche questa volta infruttuoso. Scocca l’ora di gioco con il Latina che controlla ancora la gara con Riccardi che rischia di diventare sontuoso in regia. Al 61’ è Leo per primo a farsi trovare sul secondo palo ma appoggiando di testa direttamente fuori. Ma al 63’ Capanni riesce a spizzare di testa l’ennesima palla che diventa buonissima per i pontini ed avvelenata per Dini che incassa anche giusto vantaggio per gli ospiti.

Entrano Vitale e D’Errico per Felippe e D’Ursi e poi Fabrizi e Fella per Mastroianni e Capanni. Ma è Mazzocco che decide di chiuderla con una conclusione da fuori che castiga Dini ed i suoi. Inizia un festival di ripartenze su idee scarse dei padroni di casa mai vicini a Guadagno. Incredibile come la quantità di appoggi sbagliati degli ospiti risulti comunque troppo per un Crotone incapace di reagire in qualunque maniera. Tanto che Fella all’81’ sigla la caporetto definitiva entrando come il burro da sinistra appoggiando di destro in rete. Ora la sud fischia i suoi e riempie di holè gli avversari. Difficile pensare ad una ricostruzione con questo clima dal quale, per ora, è tenuto fuori Baldini. Per quanto? Anche il goal della bandiera al 90’ di Guido Gomez su una palla persa dagli avversari e subissato di fischi.

Il tabellino

Crotone 1 Latina 3

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Giron, Gigliotti (dal 46’ Bove), Loiacono, Leo; Zanellato, Felippe (dal 67’ Vitale); Tribuzzi, D’Ursi (dal 69’ D’Errico), Bruzzaniti (dal 46’ Crialese); Comi (dal 46’ Gomez). Allenatore: Baldini.

LATINA (5-2-2-1): Guadagno; Ercolano, De Santis, Cortinovis (dall’83’ Di Renzo), Marino, Crecco; Riccardi, Mazzocco; Paganini (dall’88’ Perseu), Capanni (dal 69’ Fella); Mastroianni (dal 69’ Fabrizi). Allenatore: Fontana.

RETI: Capanni (LT) al 63’; Mazzocco (LT) al 71’; Fella (LT) all’81’; Gomez (KR) al 90’

ARBITRO: Aleksandar Djurdjevic

AMMONITI: De Santis (LT) al 16’; Comi (KR) al 25’; Bove (KR) al 56’; D’Errico (KR) all’87’