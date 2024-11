Al termine della rifinitura mattutina, mister Franco Lerda è intervenuto in sala stampa per presentare il match di domani in casa del Foggia. «Incontriamo una formazione che era accreditata come una squadra di primissimo livello – dice l'allenatore pitagorico - ma così lo è tuttora».

Il tecnico dei rossoblù non si fida di quello che dice ad oggi la classifica, con i pugliesi penultimi insieme al Messina con 4 punti: «Ha avuto un inizio difficile ma ha dei valori assoluti, con giocatori esperti e di qualità che da un momento all’altro possono tirare fuori orgoglio e personalità. Sarà per noi una partita difficile e impegnativa».

Ed ancora: «Le partite sono sempre diverse una dall’altra – afferma il tecnico - momenti, condizioni e aspetto mentale». Per quanto riguarda il Foggia «abbiamo pochi riscontri dal punto di vista tattico, anche perché hanno cambiato allenatore. Abbiamo valutato come potrebbero giocare - dice Lerda - ma potrebbero esserci delle incognite».

Ma come arriva il Crotone al match in programma domani alle 14.30 allo stadio "Pino Zaccheria"? «Stiamo bene - afferma l'allenatore -, abbiamo fatto una settimana tipo e giusta. Non abbiamo avuto particolari intoppi e siamo stati bene nel nostro centro sportivo. I giocatori stanno tutti bene e arriveremo bene alla sfida con il Foggia».