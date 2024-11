VIDEO | Nella trasferta in terra pugliese di domani le aquile cercano punti importanti in vista del big match che si disputerà tra meno di dieci giorni contro la capolista Bari. Vivarini: «La partita è da vincere sotto tanti aspetti»

Un passo alla volta, partita dopo partita, il Catanzaro è riuscito a ingranare la marcia giusta nella seconda parte di stagione del girone del Sud di Serie C, che ha visto la formazione calabrese interpretare un ruolo da protagonista. Il ruolino di marcia giallorosso è a dir poco eccezionale. Infatti, nel 2022, le aquile in campionato non hanno mai perso racimolando, grazie a 7 vittorie e 2 pareggi, 23 degli attuali 55 punti in classifica che valgono il secondo posto solitario a sole quattro lunghezze dalla capolista Bari. Lo scontro diretto contro la squadra pugliese è in programma tra meno di dieci giorni – il 13 marzo – tra le mura amiche del Nicola Ceravolo.

Ma prima del match più atteso della stagione c’è un ostacolo, sempre pugliese, da superare. Domani, 5 marzo alle 17.30, il Catanzaro dovrà affrontare il Monopoli in trasferta che per quanto dichiarato dall’allenatore dei giallorossi, Vincenzo Vivarini, in conferenza stampa: «Si difende molto bene e concede pochissimo spazio per giocare nella propria metà campo».

Infatti i biancoverdi hanno la difesa interna migliore del girone, stazionano al quinto posto con 46 punti e con certezza affronteranno la gara a viso aperto per rafforzare la loro posizione in classifica in vista dei playoff.

Vivarini è convito che «la partita è da vincere sotto tanti aspetti» e che bisogna «dare attenzione ai particolari per cercare di imporre il nostro gioco». Sui due prossimi incontri il tecnico sostiene che non siano partite decisive ma «importanti» perché «se perdi qualche punto dopo ripartiamo da capo. Possiamo sbagliare pochissimo da qui alla fine».

I convocati

Modulo e formazione del Catanzaro dovrebbero restare invariati rispetto agli ultimi match disputati. Tra i convocati si rivede Iemmello che per alcuni turni ha dovuto rinunciare per un problema fisico. Ancora out capitan Martinelli che non ha recuperato dall’infortunio.

Portieri: Branduani, Romagnoli, Nocchi. Difensori: De Santis, Fazio, Scognamillo, Gatti. Centrocampisti: Bayeye, Tentardini, Cinelli, Verna, Welbeck, Sounas, Bjarkason, Vandeputte. Attaccanti: Bombagi, Vazquez, Biasci, Iemmello, Cianci, Carlini.

Monopoli-Catanzaro sarà arbitrata Paride Tremolada della sezione Aia di Monza. Gli assistenti saranno Marco Ceolin di Treviso e Fabio Mattia Festa di Avellino. Quarto ufficiale Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.