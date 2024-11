Dal gol di Brindisi contro il Francavilla alla sfida di Viterbo contro la Viterbese. Nel mezzo la sosta, servita a ricaricare le batterie, la vittoria nel derby contro il Rende, un obbiettivo (la salvezza) quasi messo in tasca ed un altro (i playoff) ancora tutto da conquistare. Jacopo Scaccabarozzi non è sazio ed in vista del finale di stagione suona la carica in casa rossoblu: «Adesso dipende tutto da noi – spiega il centrocampista di Lecco – perché alla fine siamo lì in mezzo a tutti, avremo degli scontri diretti, delle partite decisive in casa che dovremo vincere e già il successo con il Rende è stato fondamentale guardando ai nuovi obiettivi che ci siamo prefissi. Erano troppo importanti i tre punti nel derby per noi – sottolinea – e adesso che abbiamo raggiunto quota quaranta e siamo lì è giusto ambire a qualcosa di più».



Quel “qualcosa in più” che potrebbe diventare più concreto dopo la partita contro la Viterbese. Una gara che Jacopo Scaccabarozzi si aspetta così: «Credo che sarà una vera e propria “guerra”. Forse la squadra più difficile che ci potesse capitare in questo momento. Già all’andata ci misero in difficoltà e rispetto ad allora hanno incamerato maggiori sicurezze, noi però ce la giocheremo perché ce la dobbiamo giocare a viso aperto con tutte altrimenti sarà difficile rientrare nelle prime dieci in classifica».