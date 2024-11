Gli Oasis direbbero Don't look back in anger, ma se ti chiami Vibonese non puoi che guardare indietro con rabbia sì, ma anche con tanta soddisfazione. Tra pochi giorni ripartirà il campionato di Serie C.

La nuova stagione

La Vibonese aprirà la nuova stagione dalla trasferta di Bisceglie. In città tra i tifosi c'è ancora l'entusiasmo della stagione 2017-2018, quella che appunto ha riportato i rossoblù tra i professionisti grazie alla vittoria del campionato di Serie D. Una stagione complicata, fatta di ricorsi annullati, di sogni infranti, delusioni, amarezze, ingiustizie. Tutti ingredienti che hanno reso la squadra ancora più determinata.

Ad Maiora

Dunque, un ritorno certamente gradito, quello della Vibonese, che ridà così luce e risalto ad una città ormai buia e spenta da troppo tempo che, proprio grazie, ma non solo, allo sport trova se non altro uno spiraglio di speranza.

E.. Ad Maiora!