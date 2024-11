La squadra calabrese passa in vantaggio al 13’ con Golfo e il risultato resta invariato fino al termine della prima frazione. Nel secondo tempo la squadra siciliana riprende la partita con la doppietta di Fella e poi con Soleri

L’undicesima giornata del girone del Sud di Serie C vede scendere in campo al Luigi Razza Vibonese-Palermo. I rossoblù passano in vantaggio al 13’ con Golfo che converge dalla sinistra e fa partire un tiro-cross a giro su cui il portiere dei siciliani Pelagotti è immobile e la palla s’insacca. La squadra di D’Agostino riesce a mantenere il risultato sull’1 a 0 fino alla conclusione del primo tempo.

Nella ripresa il Palermo trova subito il pari. Al 50’, sugli sviluppi di un piazzato De Rose prova il tiro dalla distanza, Mengoni respinge con i pugni verso Fella che ribadisce in rete. Al 60’ il Palermo passa in vantaggio. Su una palla vagante sul limite dell’area calabrese intervien di nuovo Fella la spedisce all’angolino. I rosanero chiudono definitivamente la partita all’85’ con Soleri.

Il Tabellino Vibonese-Palermo

VIBONESE (3-4-3): Mengoni; Risaliti, Vergara (55' Polidori), Mahrous; Grillo (80' Ciotti), Basso, Gelonese, Mauceri; Spina (61' Ngom), Sorrentino (80' La Ragione), Golfo (61' Tumbarello). A disp.: Marson, Persano, Cattaneo, Bellini, Cigagna, Fomov, Senesi. All. D'Agostino.

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti; Almici (52' Doda), Buttaro, Lancini, Giron (46' Valente); De Rose, Dall’Oglio, Luperini; Silipo (67' Odjer), Fella (80' Soleri); Brunori. A disp.: Massolo, Marong, Peretti, Mannina, Mauthe, Floriano, Corona. All. Filippi.

MARCATORI: 13' Golfo, 50', 60' Fella, 85' Soleri

ARBITRO: Fiero di Pistoia (Salvalaglio-Spataru).