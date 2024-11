Al “Liguori” di Torre del Greco la Vibonese cede alla Turris terza della classe, dopo un match che i campani vincono meritatamente per 2 a 0. D’Agostino butta subito nella mischia i nuovi arrivati con il suo 3-5-2, ma i rossoblù sono particolarmente imprecisi soprattutto nel reparto difensivo.

La partita

Il primo tempo inizia subito con i padroni di casa in avanti alla ricerca dell’immediato vantaggio che arriva al 6’: Longo si procura un calcio di rigore che dagli undici metri Tascone tramuta in gol. I corallini dopo la rete dell’1-0 mantengono il pallino del gioco e pressano la formazione rossoblù. I campani giocano meglio e trovano il raddoppio a 10 minuti dal termine del primo tempo: la rete che spezza le gambe alla Vibonese arriva dopo un contropiede magistrale dei locali finalizzato da Leonetti che timbra il suo ottavo gol in campionato. Il primo tempo non ha più nulla da dire.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con le due squadre che giocano prevalentemente a centrocampo, i ritmi sono molto blandi. La Turris è più propositiva ma non riesce a scardinare la retroguardia della squadra di D’Agostino. L’unica emozione è una traversa centrata dai corallini su un calcio di punizione da posizione laterale battuto da Bordo.

La Vibonese prova a scuotersi alla mezzora: gli ospiti segnano il gol che accorcerebbe le distanze ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Blaze. I padroni di casa poco più tardi sfiorano il tris ma Bordo spreca clamorosamente, sparando alto da posizione ottimale. Triplice fischio e Vibonese che spreca la possibilità di rosicchiare punti alla Fidelis Andria. Rossoblù sempre ultimi insieme al Potenza.