Vibonese – Catanzaro è già iniziata. Non una partita qualsiasi. Ma LA partita dell’anno. Per le due tifoserie. Gemellate da sempre. E per le due squadre. Che anche in campo hanno sempre regalato uno spettacolo bello per occhi e cuore. Una sfida tutto esaurito. Volatilizzati i tagliandi riservati al settore ospiti. Domani sera alle 20:30 al “Luigi Razza” di Vibo Valentia sarà verosimilmente “sold out”. Si gioca la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C.

Come ci arrivano le due squadre

Il Catanzaro è reduce dal roboante (3-0) successo nell’altro derby tutto calabrese contro il Rende. La Vibonese dopo la sconfitta amarissima di Trapani.

L’ultima volta in C

L’ultimo precedente risale alla stagione 2016-2017. Finì in pareggio ma era la sfida di ritorno dei playout ed il risultato condannò i leoni di Vibo alla Serie D. Ci sarà anche questo nella partita che metterà di fronte rossoblu e giallorossi. Orlandi contro Auteri. Nel segno dell’amicizia. Appunto. Ma di gara vera.

Tutti gli altri precedenti

Sette i precedenti in campionato a Vibo più l’appendice dei play-out della stagione 2016-17.

Pesce d’aprile tutto vibonese nel primo storico incontro in campionato. Era, infatti, il primo aprile 2007, campionato di serie C2. Alla rete di Guastella risposero i giallorossi Bueno e Cunzi portando in vantaggio il Catanzaro. Ma nella seconda parte del secondo tempo un calcio di rigore ed un tiro dalla distanza di Giovanni Campo regalò la vittoria per 3 a 2 agli ipponici. Secondo incrocio nella stagione seguente e sempre in C2. Prima vittoria giallorossa grazie alla rete di Berardi. Altra vittoria giallorossa nella stagione 2008-09. Finì 3 a 0 con rete di Ciano e doppietta di Montella.



Caputo regalò un altro successo, per 1 a 0, al Catanzaro nella stagione 2009-10. Vittoria 2 a 0 per i rossoblu nella stagione 2010-11. Di Napoli e Petrucci le reti. Nella stagione successiva nuova vittoria delle aquile. 2 a 0 con reti di Sirignano e Masini. Ultimi due incontri in serie C nella stagione 2016-17. Il primo, valido per la 36esima giornata di campionato, fu vinto dalla Vibonese per 2 a 1 con doppietta di Ali Sowe e rete giallorossa di Zanini. Il secondo, valido per il ritorno dei play-out, finì 1-1. Alla rete di Basrak rispose Bubas per la Vibonese. Pareggio che condannò i rossoblu alla retrocessione in serie D per la sconfitta dell’andata al Ceravolo.