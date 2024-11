Le squadre di volley femminile sono arrivate quasi al termine del primo girone d'andata , nel meccanismo quasi piramidale della stagione 2024-25. La prima fase di questa stagione ha diviso in due la Serie C, seguendo dei circuiti geografici più o meno discutibili e con direttive importanti maturate nelle ultime settimane. Nel primo gruppo, la testa sembra ormai essere una sorta di discorso a due, nella zona meridionale invece emerge spesso qualche risultato a sorpresa. In questo nono turno spalmato nel fine settimana potrebbe accadere di tutto.

Girone A

L'incontro più importante della giornata è quello che si giocherà tra Cirò e Paola . Imbattute entrambe, ma la squadra ospite ha un punto in più. Differenze quasi minime, nelle padroni di casa è stata capitan Malena, in esclusiva per il nostro network, a suonare la carica, chiedendo il supporto del pubblico. Le ragazze della città di San Francesco sognano in grande e puntano a un blitz esterno che avrebbe un valore unico per il proseguimento della stagione.

Al sabato anche la sfida tra Rossano e Silan , squadre con potenziali diversi e umori opposti: le bizantine sono ridotte da quattro ko di fila, il team di San Giovanni ha collezionato due vittorie e cinque punti a novembre. Di domenica la gara tra Pink Lamezia e Cutro: si affronteranno ultima contro penultima, in due hanno messo insieme un solo punto. Quanto meno, una delle due festeggerà il primo successo. Rinviata a mercoledì invece Gm Volley-Arpaia Lamezia.

Girone B

Pizzo , ora seconda in classifica, sa di non poter fallire il match contro Gioia Tauro. Una vittoria questo pomeriggio rientrerà decisamente nelle corde delle pallavoliste locali, che attenderanno poi lo scontro diretto di domani per capire quale sarà la posizione da occupare in classifica prossimamente.