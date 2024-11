Continuare a lottare, non perdendo di vista l’obiettivo: mister Trocini e la sua Reggina vogliono dimenticare il brutto pareggio casalingo contro il Pompei e ripartire. Gli amaranto sono attesi al Tomaselli di Caltanissetta per fronteggiare la Nissa, compagine in crescita dopo un inizio claudicante.

Per una Reggina in trasferta, c’è una Vibonese che al Razza vuole battere l’Enna per dare continuità alla vittoria di Licata e mettere pressione al Siracusa.

Gli aretusei, primi in classifica, ospitano un Akragas che ha cambiato ancora una volta allenatore: a Giancarlo Favarin il compito di risollevare le sorti di una squadra in grande difficoltà.

Impegno ostico, invece, per la Scafatese: dopo la cocente sconfitta proprio nel big match contro gli azzurri, gli uomini di Fabiano saranno impegnati al Bruccoleri di Favara.

Turno favorevole, almeno sulla carta, per Sambiase e Locri. I giallorossi sono in un magic moment e contro l’Acireale possono allungare a otto la serie dei risultati positivi. Gli amaranto di Cozza, invece, vogliono il bis dopo la vittoria liberatoria di Sant’Agata: al Macrì arriva il Ragusa.

Il quattordicesimo turno

Castrum Favara – Scafatese

Pompei – Sant’Agata

Locri – Ragusa

Nissa – Reggina

Paternò – Licata

Sambiase – Acireale

Sancataldese – Nuova Igea Virtus

Siracusa – Akragas

Vibonese – Enna

La classifica

Siracusa 29

Vibonese 26

Scafatese 26

Reggina 25

Sambiase 23

Paternò 19*

Castrum Favara 18

Nuova Igea Virtus 17

Nissa 16

Locri 16

Enna 16

Ragusa 13

Città di Sant’Agata 13

Pompei 13

Sancataldese 13

Licata 12

Acireale 11

Akragas 7*

* una partita in meno