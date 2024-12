La società dello Stretto ritrova (da avversario) la bandiera Ciccio Cozza, in un match dal peso specifico enorme. Impegni esterni contro ultima e terzultima per rossoblù e giallorossi: la truppa di Facciolo sarà ospitata dall’Akragas, quella di Morelli dal Licata

La 15esima giornata del Girone I di Serie D offre a tifosi e appassionati un match suggestivo: il derby amaranto Reggina-Locri non è - in questo preciso momento storico - una semplice straregionale, ma è anche e soprattutto una sfida con il passato.

Non è la prima volta da avversario, ma fa sempre uno strano effetto vedere Ciccio Cozza affrontare la sua Reggina e chissà che il Locri non possa approfittare del brutto momento degli amaranto, eliminati anche dalla Coppa Italia, per ottenere un risultato prestigioso.

Non è nella sua miglior forma neanche la Vibonese, che dopo aver ottenuto zero punti nelle ultime due gare casalinghe, vuole proseguire il trend positivo in trasferta: occhio, però, all’Akragas – fanalino di coda ma reduce dalla rivitalizzante vittoria nel recupero contro il Paternò.

Chi non vuole porsi limiti è il Sambiase: i lametini sono attesi alla prova del nove di Licata. Nove come i risultati utili consecutivi se la truppa di Claudio Morelli uscisse indenne anche da questo match.

Trasferte ostiche, in alto, per Siracusa e Scafatese: gli aretusei, primi in classifica, sono attesi al Falcone – Borsellino di Paternò, mentre i campani – che in settimana hanno accolto in panchina l’ex Reggina Gianluca Atzori – se la vedranno contro la Nuova Igea Virtus.

Il programma del 15esimo turno

Akragas-Vibonese

Acireale-Pompei

Città di Sant’Agata-Sancataldese

Enna-Nissa

Licata-Sambiase

Nuova Igea Virtus-Scafatese

Paternò-Siracusa

Ragusa-Castrum Favara

Reggina-Locri

La classifica

Siracusa 32

Scafatese 29

Reggina 26

Sambiase 26

Vibonese 26

Paternò 22

Enna 19

Castrum Favara 18

Nissa 17

Nuova Igea Virtus 17

Locri 17

Pompei 16

Sancataldese 16

Ragusa 14

Città di Sant’Agata 13

Licata 12

Acireale 11

Akragas 10