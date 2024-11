Protagonista l’arbitro al “Luigi Razza”. Male la Palmese. Pari nel derby salvezza tra Roccella ed Isola

Nel giorno in cui Vibo Valentia e la Vibonese ricordano la piccola Gabriella Fusca (morta a causa di una leucemia fulminante) i rossoblu allungano la loro striscia di risultati utili di fila (adesso sono 12) e al “Luigi Razza” piegano anche l’Ebolitana. Decisivo il dischetto nello stadio a tinte rossoblu. Tre i penalty decretati dal direttore di gara. Tutti nel primo tempo. Tre i gol. Due li infila la squadra di Nevio Orlandi. Uno la formazione ospite. Dagli 11 metri non fallisce Bubas al 12’. Stessa cosa fa al 16’, dall’altra parte del campo, De Rosa, per il pari ospite. Un’illusione che dura fino al 30’ quando l’arbitro fischia il terzo rigore della giornata, il secondo a favore dei monteleonesi. Dal dischetto questa volta ci va Tito e la Vibonese firma il nuovo vantaggio. Nella ripresa festival dei cartellini (espulsi Sowe e Mengoni tra i locali e Pecora tra gli ospiti) ed il tris rossoblu calato da De Carolis. Vince la Vibonese 3-1.





Nelle altre sfide della 15^ giornata importante vittoria della Cittanovese contro il Gela. Male la Palmese battuta sul campo dell’Ercolanese. Pari (inutile ai fini della classifica) nel derby salvezza (1-1) tra Roccella ed Isola Capo Rizzuto.