Siciliani e calabresi non vanno oltre il pari e restano separati di un punto in classifica. Nelle altre gare “X” pirotecniche per Roccella e Palmese. Male la Cittanovese





La battaglia continua. È sempre più avvincente. Ed è destinata a durare fino all’ultimo minuto dell’ultima gara di campionato.Il Troina seppur in difficoltà non molla la vetta e la Vibonese, che sette giorni fa ha vinto lo scontro diretto, non riesce ad approfittare a pieno dei passi falsi della capolista, e resta in scia. Il merito è tutto della sportività e della qualità di gran parte delle squadre del girone I del massimo torneo dilettanti che non arretrano di un millimetro. Come Gelbison e Messina. Avversarie oggi rispettivamente di calabresi e siciliani e mai dome tanto da costringere Vibonese e Troina al pareggio. 1-1 a Vallo della Lucania. 0-0 in provincia di Enna. Risultati che lasciano intatte le distanze lassù in classifica con la squadra di Nevio Orlandi sempre distante un punto dalla prima della classe.Il segno “X” è protagonista anche nelle sfide che hanno visto battagliare Roccella e Palmese. Amaranto e nero ersi chiudono 3-3 rispettivamente contro Palazzolo e Gela. Pesante sconfitta, invece, per la Cittanovese piegata 4-2 in casa dall’Igea Virtus. Perde anche l’Isola Capo Rizzuto battuto 2-1 dal Paceco.