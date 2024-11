La capolista risponde ai successi di Vibonese e Nocerina. Tra le altre calabresi si salva solo la Palmese. Battute tutte le altre

Nessun capovolgimento. Nessun sorpasso o aggancio. La 26esima giornata di Serie D conferma il Troina in vetta alla classifica e le dirette concorrenti alla promozione distanti una lunghezza. Vibonese e Nocerina, infatti, fanno il proprio dovere battendo rispettivamente Messina e Palazzolo ma il Troina fa altrettanto. Gli ennesi sbancano Barcellona Pozzo di Gotto, casa dell’Igea Virtus, e restano davanti. Solo profumo di primo posto, quindi, per le altre due contendenti al salto in Serie C per direttissima. Al Luigi Razza la Vibonese infila il ventiduesimo risultato utile di fila piegando nella ripresa il Messina con le reti di Tito (rigore) e Bubas. Due anche le reti della Nocerina che con Cavallaro (7’pt) e Russo (6’st) si sbarazza del Palazzolo.

Nelle altre sfide che vedevano protagoniste formazioni calabresi si salva solo la Palmese che in casa blocca la Gelbison. Sonora sconfitta per l’Isola Capo Rizzuto asfaltato dal Gela per 5-1. Perde anche il Roccella piegato 3-2 dall’Ercolanese. Debacle pure per la Cittanovese contro la Sancataldese (1-0).