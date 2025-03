Partita materasso, almeno sulla carta, per la società dello Stretto mentre la truppa di Scorrano affronta una diretta concorrente. Sambiase e Vibonese in trasferta in Sicilia: ecco il programma

La 27esima giornata del girone I di Serie D prevede un impegno alla portata per la Reggina di mister Trocini, che continua l’inseguimento alla capolista Siracusa. Gli amaranto aspettano al “Granillo” l’Akragas, compagine in gravi difficoltà societarie e ultima in classifica con 15 punti, mentre gli aretusei volano a Enna, in crisi di risultati da diverse settimane.

Dietro non si vogliono fermare Scafatese e Sambiase. I campani ospitano l’ostica Nissa del capocannoniere Augusto Diaz, la truppa di Morelli va a Barcellona Pozzo di Gotto contro l’Igea Virtus.

Trasferta complicata per la Vibonese, che se la vedrà contro un Ragusa in grande spolvero – seppur sconfitto dal Sambiase nell’ultimo turno.

Weekend decisivo per il Locri, che non vince da quasi tre mesi: il Cavallo alato gioca in trasferta a San Cataldo, per un match che sa di dentro o fuori.

Il programma

Castrum Favara-Pompei

Sant’Agata-Paternò

Enna-Siracusa

Igea Virtus-Sambiase

Ragusa-Vibonese

Reggina-Akragas

Sancataldese-Locri

Scafatese-Nissa

Acireale-Licata

La classifica

Siracusa 60

Reggina 57

Scafatese 54

Sambiase 52

Vibonese 45

Nissa 39

Igea Virtus 36

Paternò 34

Castrum Favara 33

Ragusa 32

Pompei 28

Enna 27

Acireale 27

Sant’Agata 25

Sancataldese 34

Locri 23

Licata 23

AKragas 15