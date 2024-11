I rossoblu impattano in casa contro il Palazzolo, la Nocerina si fa fermare dal Portici. Ne approfittano i siciliani che ritornano in testa a braccetto con calabresi e campani

Al triplice fischio dell’arbitro la delusione è cocente tra i tifosi della Vibonese. Al "Luigi Razza" i rossoblu di Orlandi riescono a farsi bloccare sul più bello dal Palazzolo. Ai calabresi non basta il vantaggio arrivato nel corso del primo tempo su autogol di Fichera. La formazione ospite non si scompone e nel corso della ripresa strappa un punto con il pari firmato da Furnò. Un’impresa che rilancia le quotazioni del Troina ritornato in vetta, insieme ai calabresi e alla Nocerina (fermata dal Portici) grazie al successo sulla Palmese. E adesso lassù è bagarre. Dopo Pasqua si riprenderà da una un primato diviso a tre.

Nelle altre partite importante successo del Roccella sull’Igea Virtus. Ciclone Cittanovese sull’Isola Capo Rizzuto battuto con il risultato di 5-0.