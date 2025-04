Terzultimo atto del girone I e match delicatissimo tra le due “cugine” amaranto: la truppa di Trocini continua a inseguire il primato, quella di Scorrano vuole schiodarsi dall’ultimo posto. Per la capolista impegno casalingo alla portata

Siamo ormai alle battute finali della regular season di Serie D: mancano solo tre giornate al termine e il 32° turno promette scintille, a partire dall’attesissimo derby tra Reggina e Locri.

Al “Macrì” si gioca una gara dal peso specifico enorme: la Reggina non può permettersi passi falsi se vuole continuare a inseguire il Siracusa in vetta, mentre il Locri è chiamato all’impresa per alimentare le speranze di agganciare almeno i play-out.

Match sulla carta più agevole per il Siracusa, che al “De Simone” affronta il Paternò, ormai salvo e al settimo posto, con pochi stimoli di classifica.

Il Sambiase, già sicuro di un posto nei play-off, ospita al “D’Ippolito” un Licata affamato di punti salvezza. Turno di riposo per la Vibonese, certa almeno del quinto posto in classifica.

Sul fondo, riflettori puntati sugli scontri diretti tra Castrum Favara e Ragusa e tra Sancataldese e Sant’Agata: partite che possono valere una stagione.

Il 32esimo turno

Castrum Favara-Ragusa

Pompei-Acireale

Locri-Reggina

Nissa-Enna

Sambiase-Licata

Sancataldese-Sant’Agata

Scafatese-Igea Virtus

Siracusa-Paternò

Vibonese a riposo

La classifica

Siracusa 69

Reggina 68

Scafatese 56

Sambiase 50

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 42

Igea Virtus 37

Pompei 35

Ragusa 34

Acireale 32

Sancataldese 31

Castrum Favara 29

Enna 28

Licata 25

Sant’Agata 24

Locri 22