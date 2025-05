Nell’ultimo atto del girone I gli amaranto sfidano la Sancataldese già salva, mentre la capolista è attesa al D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Cavallo alato, fanalino di coda, deve battere l’Acireale e sperare in un passo falso del Sant’Agata

La Serie D si appresta a vivere il 34esimo e ultimo atto della regular season. La Reggina, che ha disputato una seconda parte di stagione di altissimo livellio ed è reduce da dieci vittorie consecutive, è a un solo punto dalla Serie C. Eppure il Siracusa si sta dimostrando un avversario altrettanto forte, non mollando mai il primato.

L’ultima giornata emetterà, quindi, i verdetti definitivi: prima e seconda della classe giocheranno in trasferta. Gli aretusei contro l’Igea Virtus, la Reggina contro la Sancataldese. La truppa di Trocini non può fare altro che vincere e sperare nel miracolo del D’Alcontres.

Weekend decisivo anche per il Locri, che ha richiamato Ciccio Cozza in panchina e contro l’Acireale ha l’ultima chance per provare ad accedere ai play-out. Il Cavallo alato deve vincere e aspettare buone notizie da Favara, dove giocherà il Sant’Agata penultimo e un punto sopra.

I granata, d’altra parte, non possono fare sconti: una vittoria al “Macrì” gli permetterebbe di salvarsi matematicamente, in agguato c’è l’Enna che sarà di scena a Pompei.

La Vibonese, in attesa dei play-off, chiude la stagione regolare al “Razza” contro il Paternò, mentre riposa il Sambiase.

La 34esima giornata

Castrum Favara-Sant’Agata

Pompei-Enna

Locri-Acireale

Nissa-Licata

Igea Virtus-Siracusa

Sancataldese-Reggina

Scafatese-Ragusa

Vibonese-Paternò

Sambiase a riposo

La classifica

Siracusa 75

Reggina 74

Scafatese 62

Sambiase 54

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 43

Pompei 38

Ragusa 38

Igea Virtus 27

Sancataldese 35

Acireale 33

Enna 32

Castrum Favara 30

Licata 28

Sant’Agata 24

Locri 23