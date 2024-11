Giornata storica per l’Isola Capo Rizzuto che conquista il suo primo successo nel massimo torneo dilettanti. Vince anche il Roccella. Pareggi amari per Palmese e Vibonese. Si ferma la Cittanovese

Ti aspetti le grandi del torneo e invece ecco le piccole. Tranne l’Ercolanese, tutte, o quasi, commettono passi falsi. E allora ecco che la copertina del weekend va all’Isola Capo Rizzuto. Il gruppo crotonese riscrive la storia del club giallorosso infilando il primo successo nel massimo torneo dilettanti. Al Sant’Antonio cade il Paceco che, di fatto, regala i primi trenta minuti ai padroni di casa. Quanto basta ai ragazzi di Mommo Mesiti per sorridere di gusto.

Vince anche il Roccella. A far esultare i Giampà boys il gol di Reka su rigore e Palazzolo al tappeto.

E’ stato a rischio fino all’ultimo. Alla fine, però, il match tra Palmese e Gela si è giocato, con buona pace dei neroverdi di Pellicori che già gustavano i tre punti a tavolino. Il Gela c’è e per poco non riporta in Sicilia l’intera posta in palio. Al “Lopresti” tra sorpassi e controsorpassi finisce con un pirotecnico 3-3. Decisivo il pari a 10 minuti dal gong di De Lucia.

Pareggia pure la Vibonese. I rossoblu restano lontano un miglio dalle battistrada ed i tifosi capiscono che è meglio abbandonare, per il momento, i sogni di gloria. Al “Luigi Razza” la Gelbison si permette il lusso di spaccare il match segnando al primo affondo con la complicità terribile dei giocatori rossoblu che nella ripresa, con qualche mossa dalla panchina gioca di fatto ad una porta, ma di gol ne arriva solo uno, firmato Allegretti, e per i monteleonesi è un'altra X amara.

Dopo cinque risultati utili di fila, invece, si ferma a Barcellona Pozzo di Gotto la corsa della Cittanovese travolta 4-0 dall’Igea Virtus.