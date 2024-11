Ultim’ora amaranto: è sempre più Rizzo. Pare che il presidente del Locri Cesare Polifroni stia per portare a termine una trattativa personale oltre che perseguita. Si tratta ancora del famoso centrocampista Rizzo, duecento presenze tra serie C e D, sfilato al Pompei pur essendo in piena attività agonistica.

Forse lo stesso atleta, classe 1991, non ha resistito alla vetrina amaranto e avrebbe deciso di provarne l’emozione. Se è davvero lui è Peppe Rizzo, ex Catania e con una carriera da ammirare tra serie A e B. Polifroni non smentisce: «Avevo annunciato un gran colpo. Se ancora non è arrivato vuol dire che è in trattativa». Dopo le sconfitte inaspettate lo stesso patron ha parlato di ripresa della squadra e della posizione in classifica, per occuparne una parte alta.

Se, ancor prima di Natale, facesse questo regalo ai tifosi amaranto, allora significherebbe out-out a fare solo bene, senza alibi e scuse. Nel giro di pochi giorni sapremo se il Locri farà veramente il passo da gigante. Intanto domenica inizierà la vendita dei biglietti per partecipare all’estrazione dell’11 gennaio 2025 che vede in palio uno scooter Yamaha 350.